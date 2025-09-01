CARABINIERI – TRENTO * CAVALESE: «SCOMPARE DA CASA IN TOSCANA, PADRE DI FAMIGLIA RITROVATO A CAMPITELLO DI FASSA IN LEGGERO STATO CONFUSIONALE»

13.04 - lunedì 1 settembre 2025

Per i Carabinieri di Cavalese quella tra venerdì e sabato è stata una notte di apprensione per un padre di famiglia toscano che si era allontanato da casa la mattina di venerdì facendo perdere le sue tracce. I familiari già nella serata di venerdì raggiunto un Comando Stazione locale, denunciavano la sua scomparsa, rappresentando che l’uomo stava passando un brutto momento.

I Carabinieri non perdevano tempo riuscendo a localizzare il suo cellulare nella zona di Campitello di Fassa già nel corso della nottata di venerdì dove venivano convogliate alcune pattuglie della Compagnia di Cavalese, in attesa attivare il piano ricerche alle prime ore della mattina.

Verso le 08.00 lungo la Statale SS 48 nel comune di Campitello di Fassa, una pattuglia del Radiomobile notava un uomo a piedi, i cui tratti somatici potevano corrispondere alle immagini fornite dai familiari. Alla richiesta dei documenti l’intuizione si dimostrava fondata in quanto l’uomo che si trovava in un leggero stato confusionale era proprio il padre di famiglia scomparso da casa il giorno precedente.

L’uomo che evidenziava una chiara fragilità emotiva, veniva accolto presso il Comando Compagnia di Cavalese e nell’attesa che i suoi familiari lo raggiungessero per riportarlo a casa, gli veniva anche offerto un piatto di pasta per rifocillarsi. I familiari, giunti a Cavalese, commossi hanno ringraziato per l’attenzione e la sensibilità rivolta al loro caro. Tutto si concludeva con un momento particolarmente gratificante per i militari che salutavano l’uomo con un forte abbraccio.