CARABINIERI – TRENTO * BRENTONICO – EPISODI DI VIOLENZA: «CINQUE PERQUISIZIONI TRE ANNI DI FOGLIO DI VIA PER I COINVOLTI»

19.14 - mercoledì 23 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In risposta agli episodi di violenza verificatisi a Cazzano di Brentonico venerdì scorso, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Rovereto hanno proceduto a dar corso ad alcune perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Rovereto.

Le operazioni si sono svolte nel corso della mattinata di oggi ed hanno visto partecipare, oltre che i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rovereto, della Stazione di Brentonico e dell’Aliquota di Pronto Intervento del Comando Provinciale, anche gli agenti della Squadra Mobile delle Questura di Trento impegnati nelle indagini sull’aggressione verificatasi giovedì scorso presso il Millenium Center di Rovereto. Infatti, pare che gli episodi siano strettamente collegati e che, allo stato, possa concludersi per la sussistenza di due gruppi contrapposti.

Durante le perquisizioni eseguite presso le abitazioni dei soggetti coinvolti sono stati rinvenuti, una pistola giocattolo priva di tappo rosso, coltelli e taglierini, altre armi improprie ed oggetti atti ad offendere. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, sono stati notificati nella giornata odierna i fogli di via obbligatori predisposti, a seguito di accurata istruttoria, dalla Divisione Anticrimine della Questura di Trento, nei confronti di talune delle persone coinvolte nella vicenda. In particolare, per i prossimi tre anni (ad eccezione di una persona, per la quale il divieto varrà due anni), i componenti del gruppo residente a Rovereto non potranno far ritorno a Brentonico.

L’episodio di venerdì scorso ha ingenerato forte preoccupazione nella piccola comunità di montagna, ma ad esso è stata data subito massima attenzione: proprio ieri presso il Commissariato del Governo si è svolta una riunione presieduta dal Commissario del Governo, Dott. Giuseppe Petronzi con i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine ed il Sindaco del Comune di Brentonico finalizzata ad intraprendere azioni congiunte per prevenire simili episodi da parte dei medesimi responsabili.

All’azione odierna, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovereto, seguiranno altre di tutte le Forze di Polizia per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. È doveroso evidenziare, in ogni caso, che vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna passata in giudicato.