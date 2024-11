CARABINIERI – TRENTO * BORGO VALSUGANA: «TROVATO CON QUASI UN CHILO DI DROGA IN CASA, ARRESTATO»

13.58 - sabato 23 novembre 2024

L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti svolta dai Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana ha portato all’arresto di un uomo di Pergine Valsugana trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di droghe, all’esito della perquisizione, infatti, sono stati sequestrati alcuni panetti di hashish dal peso complessivo di trecento grammi, nonché numerosi involucri contenenti in totale mezzo chilo di cocaina.

I militari, già impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti per le strade dell’Alta Valsugana, avendo appreso che l’abitazione dell’uomo fosse divenuto un vero e proprio centro di spaccio, hanno deciso di effettuare una perquisizione rinvenendo lo stupefacente e tutto l’occorrente per il taglio ed il confezionamento.

Lo spacciatore è attualmente ristretto in carcere.

All’attività di contrasto svolta dei Carabinieri di Borgo Valsugana si accompagnano le campagne di prevenzione che vede impegnati gli stessi militari all’interno delle scuole medie e superiori, nel sensibilizzare gli studenti circa i rischi correlati all’uso delle sostanze stupefacenti e, più in generale, sui temi della legalità, giustizia e cittadinanza attiva.