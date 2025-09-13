CARABINIERI – TRENTO * BORGO VALSUGANA: «RUBA UN PORTAFOGLIO DA UN’AUTO IN SOSTA E PRELEVA 1.000 EURO CON BANCOMAT ASPORTATO, DENUNCIATA»

14.03 - sabato 13 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

I Carabinieri della Stazione di Borgo Valsugana, al termine di un’accurata attività d’indagine, hanno denunciato una ventenne italiana residente in Veneto, per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

Gli accertamenti dei militari traggono origine dalla denuncia sporta qualche mese fa da un 60enne residente in Bassa Valsugana, riguardante il furto del portafoglio lasciato incustodito all’interno della propria autovettura in sosta lungo la pubblica via. Avvicinandosi al proprio veicolo, l’uomo notava la portiera aperta e un’autovettura allontanarsi velocemente, senza tuttavia riuscire a scorgere il numero di targa, constatando subito dopo la mancanza del portafoglio. Nonostante la rapida richiesta di blocco del bancomat, l’ignoto malvivente era già riuscito ad effettuare prelievi per 1000 euro presso uno sportello bancomat di un comune limitrofo.

A dispetto delle cautele adoperate dalla presunta ladra per non rendersi riconoscibile, l’accurata analisi della rete di videosorveglianza presente sul territorio, nonché la raccolta di ulteriori elementi di riscontro, ha consentito ai carabinieri di identificare la giovane e di poterla denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento.