CARABINIERI – TRENTO * BORGO VALSUGANA: «RAPINANO UN COETANEO, DUE MINORI DENUNCIATI»

14.32 - sabato 30 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lunedì scorso (25 novembre) a Pergine Valsugana, un ragazzino che passeggiava assieme ad una sua amica lungo Viale Dante, veniva avvicinato da due coetanei che dopo averlo strattonato gli tiravano fuori dalle tasche il telefono cellulare e il portafoglio, da cui subito prelevavano l’unica banconota da 10 euro contenuta all’interno, dopodiché si allontanavano riconsegnandogli il telefono e gettando a terra il portafoglio vuoto.

La vittima, dopo aver raccontato alla madre quanto accadutogli, veniva accompagnato in caserma per denunciare l’episodio. Nonostante i pochi elementi forniti sul conto degli ignoti autori della rapina, i Carabinieri della Stazione di Pergine si sono messi subito in azione per risalire all’identità dei due responsabili.

Attraverso le informazioni acquisite, l’analisi delle immagini delle telecamere presenti in zona e all’esito di un’attività di osservazione in abiti civili eseguita dai carabinieri più giovani, i due rapinatori, entrambi incensurati, residenti in Valsugana, il giorno successivo sono stati individuati, mentre si aggiravano a piedi nella medesima zona dove si era verificato il fatto.

Riconosciuti quali autori della rapina sono stati fermati e condotti in caserma dove, alla presenza dei rispettivi genitori, venivano denunciati. L’attività di prossimità dell’Arma che ha permesso la rapida individuazione degli autori, si affianca alla costante presenza dei militari presso i principali luoghi di aggregazione dei minori e, alla ancor più importante, attività preventiva portata avanti presso le scuole superiori e medie per infondere nei ragazzi la cultura della legalità.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda per cui si procede è da ritenersi definitivamente accertata solo a seguito di sentenza di condanna irrevocabile.