CARABINIERI – TRENTO * BORGO VALSUGANA: «OPERAZIONE ANTIDROGA DEL 24/8, ARRESTATO L’ULTIMO INDAGATO»

Era il dodicesimo nonché ultimo indagato che mancava all’appello nell’ambito dell’operazione antidroga eseguita lo scorso 24 giugno dai Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana: pochi giorni fa, l’uomo si è spontaneamente consegnato ai Carabinieri di Borgo Valsugana. E’ destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Trento.

Dopo le formalità di rito, i Carabinieri lo hanno accompagnato in carcere. L’operazione antidroga era scattata all’alba del 24 giugno scorso: si trattava di 12 ordinanza di custodia cautelare, tutte in carcere. Pertanto il quadro è ora completo.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di traffico illecito e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, avviata nel settembre 2023, è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trento ed ha portato al sequestro complessivo di 540 grammi di cocaina e 1 chilo e 850 grammi di hashish, nonché all’arresto di due persone in flagranza di reato, alla denuncia di 13 persone e alla segnalazione di 12 persone, consumatori di droga al Commissariato del Governo.