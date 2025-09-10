CARABINIERI – TRENTO * BORGO VALSUGANA: «CONTINUA A PERSEGUITARE IL FRATELLO, ARRESTATO»

11.01 - mercoledì 10 settembre 2025

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Borgo Valsugana hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Trento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un uomo residente in Bassa Valsugana.

Da alcune settimane un rapporto difficile tra parenti, motivato da un contrasto per motivazioni economiche, aveva già portato ad un arresto in flagranza per violazione di domicilio aggravata, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, con successiva applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa: in quella occasione, i Carabinieri erano intervenuti per un’aggressione in atto presso l’abitazione della vittima, venendo a loro volta aggrediti.

L’uomo è stato nuovamente arrestato dai militari della Stazione di Borgo Valsugana, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Tribunale di Trento in aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa nonché divieto di dimora nel comune di residenza del parente, che veniva violata ai danni della persona offesa, laddove nottetempo, a bordo di un furgone, si era avvicinato a casa di quest’ultimo danneggiando gli infissi e la porta d’ingresso dell’abitazione con il lancio di sassi di grandi dimensioni.

Gli accertamenti svolti e i riscontri raccolti dai Carabinieri, hanno indotto l’Autorità Giudiziaria ad emettere la misura cautelare più afflittiva della custodia cautelare in regime di arresti domiciliari.

Per l’indagato vige la presunzione di non colpevolezza, fino a sentenza irrevocabile di condanna.