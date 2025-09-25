CARABINIERI – TRENTO * BORGO VALSUGANA: «CANTIERE PERICOLOSO VICINO A SCUOLA, IRREGOLARITÀ SANATE SUBITO»

18.04 - giovedì 25 settembre 2025

Nei giorni scorsi, di concerto con il personale Uopsal di Trento, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Valsugana hanno effettuato un controllo presso un cantiere posto in prossimità di un parco pubblico della bassa Valsugana. L’accertamento scaturisce dalla segnalazione di un cittadino, il quale aveva segnalato la pericolosità del cantiere, non ben delimitato e facilmente accessibile, data la vicinanza dello stesso ad un parco molto frequentato da bimbi di tutte le età all’uscita della vicina scuola.

I controlli hanno riguardato la verifica del rispetto delle norme imposte dal Decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sicurezza dei cantieri. I militari, di concerto con gli ispettori Uopsal, hanno accertato la violazione delle norme sulla delimitazione del cantiere, il quale, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. In particolare, è stata riscontrata la presenza di due accessi non protetti e non ben segnalati, che permettevano di accedere senza difficoltà all’area interna del cantiere, caratterizzata dalla presenza di diversi pericoli, esponendo quindi i terzi ad un elevato rischio di infortunio.

All’azienda responsabile dei lavori sono state impartite prescrizioni atte a rimuovere le irregolarità riscontrate, che sono state sanate il giorno stesso, eliminando così immediatamente il rischio, accentuato dalla quotidiana frequentazione dell’area da parte di numerosi bimbi in transito da e per la vicina scuola. Il contravventore, una volta estinte le violazioni, verrà ammesso al pagamento delle sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

I controlli nel settore della sicurezza dei cantieri continueranno anche nelle prossime settimane in tutto il territorio della Valsugana.