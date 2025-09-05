CARABINIERI – TRENTO * BORGO VALSUGANA: «ARRESTATO 30ENNE PER SPACCIO, SEQUESTRATI 530 GRAMMI DI HASHISH»

11.19 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’attività dei Carabinieri di contrasto allo spaccio di stupefacenti continua con l’arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano trentenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro di cinque panetti di hashish del peso complessivo di 530 grammi, nonché 110 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina, eseguito nella mattina di ieri dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana.

Impegnati in un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni passanti, riguardanti un odore acre e pungente proveniente da un’abitazione del condominio dove risiedeva l’indagato, hanno concentrato i sospetti sul suo appartamento, effettuando una perquisizione domiciliare d’ iniziativa e rinvenendo, occultati in un cassetto, lo stupefacente e due bilancini elettronici di precisione.

La droga e i bilancini sono stati immediatamente sequestrati ed il giovane, con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo aver informato il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trento, la persona arrestata è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

Per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza, fino a sentenza irrevocabile di condanna.