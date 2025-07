CARABINIERI – TRENTO * BORGO VALSUGANA: «AL PARCO CON COLTELLO DI 20 CENTIMETRI, DENUNCIATO 18ENNE»

13.01 - mercoledì 23 luglio 2025

I Carabinieri della Stazione di Borgo Valsugana hanno denunciato un diciottenne, residente in bassa Valsugana, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso della serata dello scorso 22 luglio, durante un servizio di pattugliamento nel centro di Borgo Valsugana, i Carabinieri hanno notato in un piccolo parco la presenza di due ragazzi, i quali, vista l’ora tarda e la posizione defilata, hanno destato il sospetto dei militari, che hanno così deciso di controllarli e sottoporli a perquisizione personale, rinvenendo in possesso di uno dei due un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 centimetri, per il cui possesso l’individuo non ha fornito alcun giustificato motivo. Al termine degli accertamenti, il diciottenne è stato deferito in stato di libertà, mentre il coltello è stato sequestrato.