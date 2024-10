CARABINIERI – TRENTO * «AGGREDISCE IL PERSONALE DEL SUPERMERCATO E DANNEGGIA GLI SCAFFALI, ARRESTATO MAROCCHINO»

10.16 - lunedì 14 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella serata di venerdì 11 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino marocchino classe 2005, già con alcuni precedenti nonostante la giovane età, poiché accusato dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Il ragazzo, infatti, entrato all’interno di un supermercato di via Brennero, ha iniziato – senza apparente motivo – a gettare a terra generi alimentari di ogni tipo dagli scaffali, danneggiando le strutture porta merce: al tentativo di calmarlo da parte del personale dell’attività commerciale, per tutta risposta, il soggetto è andato ancora più in escandescenze, aggredendo direttore e dipendenti.

I Carabinieri, intervenuti nel contempo a seguito di chiamata al numero di emergenza “112”, appena arrivati hanno quindi cercato di bloccare e di ricondurre alla ragione il soggetto, sempre molto agitato: tuttavia, mentre veniva accompagnato verso la vettura di servizio, il giovane, nel tentativo di darsi alla fuga, ha colpito al volto, con una testata, uno dei due militari, motivo per il quale il capo equipaggio è stato costretto ad impiegare il taser in dotazione al fine di interrompere definitivamente l’azione violenta. Accompagnato in stato di arresto presso gli uffici di via Barbacovi, l’uomo è stato successivamente condotto presso il carcere di Spini di Gardolo.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.