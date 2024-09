CARABINIERI – ROVERETO (TN) * «STRAPPA DI MANO IL CELLULARE AD UN UOMO INVALIDO, DENUNCIATO»

10.34 - martedì 24 settembre 2024

La costante attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati da parte dei militari del Comando Compagnia di Rovereto ha portato nei giorni scorsi all’individuazione e alla denuncia di un soggetto di nazionalità marocchina che dovrà rispondere del reato di furto con strappo ai danni di un signore, avvenuto per le vie del centro della “città della Quercia”.

Questi i fatti: qualche sera fa, la persona offesa si trovava in giro tranquillamente per le vie del centro cittadino per godere degli ultimi scampoli d’estate, tenendo in mano il proprio cellulare, quando all’improvviso è stato avvicinato da un uomo che, con fare repentino, gli ha sottratto di mano l’apparecchio e si è dato alla fuga.

A seguito dell’attività di indagine posta in essere subito dopo il verificarsi dell’evento dai militari del Comando Stazione Carabinieri di Rovereto, si è giunti all’identificazione e alla denuncia di un soggetto per il furto consumato, con l’aggravante di aver compiuto il reato ai danni di un uomo con un’invalidità

riconosciuta.

Il denunciato, un extracomunitario di origine marocchina senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Rovereto cui dovrà rispondere del reato di furto con strappo aggravato e a cui farà seguito, come previsto dal nostro ordinamento, un processo che ne stabilirà l’effettiva responsabilità.

L’attività degli uomini della Benemerita continua sulla città di Rovereto e su tutto il territorio della Vallagarina attraverso un’incessante azione di prevenzione e repressione dei reati, finalizzata a garantire sicurezza alla comunità.