CARABINIERI – ROVERETO (TN) * SICUREZZA CANTIERI: «CONTROLLI A LUGLIO, 11 VIOLAZIONI E 16.500 EURO DI SANZIONI»

18.00 - sabato 2 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Durante il decorso mese di luglio il Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto ha posto in essere una mirata attività di contrasto alle attività illecite nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, eseguendo una serie di specifici controlli dei cantieri edili insistenti sul territorio.

In particolare i militari dei dipendenti Comandi Stazione Carabinieri di Aldeno, Folgaria e Lavarone, unitamente al personale dell’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (UOPSAL), hanno effettuato mirati controlli sull’applicazione della legislazione in materia della salute e sicurezza in alcuni cantieri, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla prevenzione di rischi per i lavoratori.

Nel corso del servizio si è proceduto all’accertamento dello stato dei luoghi e della documentazione, da parte di alcune imprese operanti nei cantieri in Vallagarina per costruzioni private, verificando il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto testo unico normativo in materia di sicurezza) nell’ambito della quale, in un cantiere edile per la realizzazione di un fabbricato per la residenza ordinaria con annessi uffici, venivano contestate n. 11 violazioni al D.Lgs. 81/2008, con sanzioni complessive pari a € 16.508,54.

Durante le operazioni di controllo sono state identificate n. 16 persone di cui uno straniero irregolare sul territorio nazionale, il quale, a seguito di accertamenti presso la Questura di Trento, veniva accompagnato presso C.P.R. Milano per il successivo rimpatrio.

La campagna dei controlli da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Rovereto e dell’UOPSAL proseguirà in tutto il territorio anche nei prossimi mesi, , con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni che ledono i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.