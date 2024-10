CARABINIERI – ROVERETO (TN) * POMAROLO – “SUMMER PARTY 2024”: «AGGREDISCONO UN LORO COETANEO DOPO UN’USCITA SERALE, DENUNCIATI TRE MINORI»

09.47 - venerdì 18 ottobre 2024

La costante attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati da parte dei militari della Compagnia di Rovereto ha portato nei giorni scorsi all’individuazione di tre minorenni denunciati in stato di libertà per lesioni personali ai danni di un altro minore. I fatti risalgono agli ultimi giorni del mese di agosto quando un padre si è recato presso il Comando Stazione Carabinieri di Villa Lagarina per denunciare l’aggressione subita dal figlio minorenne la sera precedente.

Questi i fatti: una sera di fine agosto due amici si sono recati alla manifestazione “Summer Party 2024”, una festa con musica ed intrattenimento che si è tenuta nella località di Pomarolo. Terminata la serata, i ragazzi si sono allontanati, dirigendosi verso un vicino parco pubblico, quando all’improvviso sono stati avvicinati da un gruppo di circa 10 ragazzini a loro sconosciuti, a prima vista più o meno loro coetanei.

Dopo un breve scambio verbale tra di loro, tre ragazzi, membri del gruppo, hanno iniziato per futili motivi a spingere e colpire uno dei due ragazzi, per poi darsi alla fuga e dileguarsi.

Il ragazzo, lievemente ferito, ha immediatamente chiesto aiuto e telefonato ai genitori che lo hanno condotto al Pronto Soccorso di Rovereto dove i sanitari gli hanno prestato le necessarie cure.

Dalle indagini scaturite e dagli accertamenti esperiti dai militari del Comando Stazione Carabinieri di Villa Lagarina tre minorenni sono stati denunciati alla competente Procura per i Minorenni di Trento. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alle vicende per cui si procede è da ritenersi definitivamente accertata solo a seguito di sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.