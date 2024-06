CARABINIERI – ROVERETO (TN) * CONTROLLO TERRITORIO- SICUREZZA STRADALE: «11 CONTRAVVENZIONI / 5 PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA»

16.57 - lunedì 3 giugno 2024

Il Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto durante lo scorso weekend ha avviato una mirata serie di controlli nell’ambito del territorio della città della Quercia, conclusosi nella giornata di ieri, domenica 02 giugno.

In occasione del weekend, caratterizzato da un consistente flusso turistico rianimatosi grazie alla parentesi di ritrovato bel tempo, si è voluta porre in essere una mirata azione di controllo del territorio in città e nelle principali arterie di snodo stradale, nel solco di attività di carattere sia preventivo che repressivo in materia di contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche con particolare riferimento alla sicurezza stradale, non mancando di effettuare numerosi e approfonditi controlli alle persone ed alla circolazione stradale.

L’assetto attraverso cui l’attività si è dispiegata è stato costituito da 13 equipaggi tratti dal Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto e del NOR – Aliquota Radiomobile e Operativa, con l’ausilio del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bolzano, per un totale di 35 militari impiegati. Nella circostanza sono stati altresì impiegati due motocicli che hanno potuto integrare efficacemente il dispositivo grazie alla loro flessibilità e alla maggiore dinamicità nell’impiego. Sono stati svolti quindi specifici posti di blocco e posti di controlli, nonché vigilanze dinamiche nell’ambito del territorio, finalizzati ad individuare e rintracciare soggetti d’interesse operativo. In particolare, il mezzo ad ala rotante ha permesso di mantenere costante il controllo della circolazione, creando un’importante azione di coordinamento tra le forze dispiegate, svolgendo al tempo stesso azione di prevenzione e deterrenza dei crimini.

Il dispositivo si è altresì arricchito di equipaggi appositamente dedicati al controllo alle persone e alla circolazione stradale anche lungo la Vallarsa e l’Altopiano Cimbro. Nello specifico il servizio di controllo straordinario del territorio ha quindi portato, in particolare, alla denuncia di due soggetti rispettivamente per falsificazione della targa del proprio motociclo e per spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre la complessa e articolata attività ha portato altresì all’identificazione di 192 persone, al controllo di 81 autoveicoli, 79 autoveicoli e 5 esercizi pubblici, all’irrogazione di 11 contravvenzioni per violazione al Codice della Strada e al ritiro di 5 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica e di 2 carte di circolazione.