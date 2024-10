CARABINIERI – ROVERETO (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: «DICHIARA DI AVERE SMARRITO LA CARTA DI CIRCOLAZIONE INVECE AVEVA L’AUTO SOTTOPOSTA A SEQUESTRO, DENUNCIATO»

10.09 - lunedì 28 ottobre 2024

Nelle scorse settimane i Carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno posto in essere una mirata azione di controllo del territorio in città e nelle principali arterie di snodo stradale, nel solco di attività di carattere sia preventivo che repressivo in materia di contrasto ai reati predatori, non mancando di effettuare numerosi e approfonditi controlli alle persone ed alla circolazione stradale.

La predetta intensificazione dei servizi di controllo del territorio sviluppata in particolare dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rovereto ha consentito di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria della città un cittadino moldavo, residente in Vallagarina, per falsità ideologica.

Questi i fatti: durante un controllo alla circolazione stradale, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto alla verifica di un veicolo i cui immediati accertamenti hanno consentito di rilevare che l’autovettura in questione era sotto sequestro da un anno per guida in stato di ebbrezza da parte del conducente e, a tal proposito, giova sottolineare che tale violazione comporta il ritiro dei documenti di circolazione.

L’uomo, però, non solo non ha ottemperato alle prescrizioni, continuando ad utilizzare la propria macchina ma, in aggiunta, a seguito di ulteriori accertamenti, è emerso che, per assicurarsi di non incorrere in problematiche, aveva presentato denuncia di smarrimento dei documenti di circolazione – che, come detto, invece erano stati ritirati in occasione del sequestro – per giustificarne la mancanza nel corso di eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.

L’approfondito controllo da parte dei militari operanti ha portato pertanto alla luce la verità: lo straniero è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovereto per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alle vicende per cui si procede è da ritenersi definitivamente accertata solo a seguito di sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.