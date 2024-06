CARABINIERI – ROVERETO (TN) * ALA: «SI INTRODUCE IN UN ALBERGO CHIUSO E SORPRESO DALLA PROPRIETARIA TENTA DI RAPINARLA, ARRESTATO»

13.53 - lunedì 17 giugno 2024

I Carabinieri del Comando Compagnia di Rovereto hanno proceduto, nei giorni scorsi, all’arresto di un uomo per tentata rapina, violazione di domicilio, lesioni personali, furto e danneggiamento. Questi i fatti: nel tardo pomeriggio di venerdì, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Ala, allertati dalla Centrale Operativa di Rovereto, sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta da parte della titolare di un albergo (che al contempo è anche attivo come ristorante-pizzeria) sito in Ala, attualmente non operativo.

Ai militari giunti dopo pochi minuti sul posto, la signora – in stato di agitazione e con evidenti segni di aggressione – ha raccontato di essere entrata pochi minuti prima nella struttura ricettiva e di avervi trovato all’interno un uomo al quale ha chiesto subito cosa ci facesse là dentro e come avesse fatto ad entrare. Ma l’uomo, vistosi sorpreso, ha iniziato ad aggredirla, nel tentativo di rapinarla della borsa e degli ori che stava indossando in quale momento. A quel punto la donna è riuscita a divincolarsi, a scappare e a chiamare i soccorsi.

I militari, entrati nell’hotel, hanno identificato il soggetto, senza fissa dimora, il quale è stato trovato altresì in possesso delle chiavi della predetta struttura alberghiera; ulteriori immediati accertamenti in loco hanno consentito di accertare che l’uomo si era introdotto all’interno della struttura danneggiando la porta di accesso del locale lavanderia, nonché di rinvenire un suo telefono cellulare e una borsa con i suoi effetti personali. La titolare della struttura è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Rovereto e se l’è cavata con tanto spavento e qualche giorno di prognosi. L’arrestato è stato condotto in carcere.