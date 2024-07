CARABINIERI – RIVA DEL GARDA (TN) * CONTROLLI AL “BEACH PARTY”: «10 GIOVANI SEGNALATI PER POSSESSO DROGA, 4 PATENTI RITIRATE»

12.27 - lunedì 29 luglio 2024

Nella notte tra sabato e domenica 28 luglio, i militari delle Stazioni Carabinieri di Riva del Garda, Arco e Dro, coadiuvati da quelli dell’Aliquota Radiomobile e coordinati personale in abiti civili del Nucleo Operativo della Compagnia di Riva del Garda, hanno dato vita ad un imponente servizio straordinario di controllo del territorio in occasione del “Beach party” tenutosi in Riva del Garda sulla spiaggia dei “Sabbioni”. Il controllo questa volta è stato improntato non solo all’educazione stradale e quindi al contrasto del cd fenomeno delle “stragi del sabato sera” dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, ma soprattutto alla prevenzione e repressione del consumo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto fra i ragazzi più giovani.

Ecco quindi che, dopo un briefing operativo presso il comando Compagnia, alle ore 22.00 di sabato, ben sei pattuglie dei Comandi sopra indicati hanno effettuato posti di controllo congiunti, presidiando di fatto tutte le principali direttrici stradali che conducevano a viale Rovereto, utilizzando altresì di 2 etilometri in dotazione di Reparto: contemporaneamente, personale in abiti civili e quindi non facilmente individuabile veniva sguinzagliato a piedi sulle spiagge di Riva del Garda alla ricerca di giovani intenti a consumare spinelli o altro genere di sostanze stupefacenti. Ottimi sono stati i risultati conseguiti, considerando che in poco più di 4 ore sono stati controllati 25 veicoli e ben 59 persone. In particolare:

– ben 10 ragazzi sono stati segnalati al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento quali assuntori di sostanze stupefacenti ex art 75 D.p.r. 309/90, essendo stati sorpresi a fumare “canne” in riva al lago o comunque in possesso di modiche quantità di hashish. Quello che sorprende è la giovanissima età dei ragazzi coinvolti, atteso che il più anziano aveva solamente venti anni e più della metà dei segnalati erano addirittura minorenni. Alla vista dei militari in borghese, qualche giovane ha tentato di disfarsi della sostanza gettandola per terra, mentre altri hanno cercato di occultarla nei calzini o nelle scarpe: solo in pochi la consegnavano spontaneamente. Alla fine, sono stati comunque recuperati vari dosi e spinelli per un totale di quasi 15 grammi di hashish, che saranno inviati al LASS (laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Laives per le analisi di competenza finalizzate a constatarne il principio attivo;

– sono state poi ritirate 4 patenti per guida in stato di ebbrezza ad 1 donna e 3 uomini. Due guidatori avevano un tasso alcolemico superiore al limite consentito per legge e pari a 0,73 e 1,33 GL, mentre gli altri due si sono rifiutati categoricamente di sottoporsi ad esame etilometrico e pertanto nei loro confronti è scattato l’art 186 comma 7 del Cds che prevede in tali casi l’applicazione della sanzione più alta. Tre documenti di guida sono stati così ritirati saranno trasmessi al Commissariato del Governo di Trento per la successiva sospensione per un periodo di almeno tre mesi, con applicazione ai tre conducenti di una sanzione amministrativa pari a 543 euro, mentre la quarta patente sarà addirittura revocata poiché il conducente è stato sorpreso a guidare ubriaco e con patente già sospesa, scattando altresì nei suoi confronti una sanzione amministrativa pari a 5.100 euro.

Data la positività del controllo effettuato, analoghi servizi saranno disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Riva del Garda anche nei prossimi fine settimana.