CARABINIERI – RIVA DEL GARDA (TN) * “BUSA“ – CONTROLLI “MOVIDA“: «11 PATENTI RITIRATE, 5.000 EURO LE CONTRAVVENZIONI ELEVATE»

09.58 - mercoledì 16 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella notte tra sabato e domenica, i militari delle Stazioni Carabinieri di Arco, Dro e Torbole, coadiuvati da quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Riva del Garda e con la collaborazione di due pattuglie munite di etilometro della Polizia Locale dell’Alto Garda, hanno dato vita ad un imponente servizio straordinario di controllo del territorio ricompreso nella cd “BUSA”. Il controllo è stato finalizzato al contrasto del cd fenomeno delle “stragi del sabato sera” dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

In tale caso però, le sei pattuglie dei Carabinieri non hanno effettuato vari posti di controllo lungo le principali arterie stradali, ma un unico posto di blocco su via Gardesana, al confine fra i Comune di Arco e Torbole, fermando tutte le autovetture che transitavano su quell’arteria e sottoponendo i vari conducenti ad accertamento alcolemico, dapprima utilizzando il precursore alle Stazioni di Arco e Torbole e successivamente, nei casi dubbi, approfondendo il controllo attraverso apparecchiatura etilometrica. Ottimi sono stati i risultati conseguiti, considerando che in totale sono stati controllati 102 veicoli e ben 128 persone. In particolare:

– sono state ritirate ben 11 patenti per guida in stato di ebbrezza (2 donne e 9 uomini, dai 25 ai 50 anni, che avevano valori di alcol nel sangue fra i gli 0,53 e gli 1,49 g/l e pertanto ben superiori ai limiti consentiti per legge fissati in 0,50 gr/l). Inoltre, è stata contravvenzionata anche una ragazza trovata alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico pari a 0,24 g/l, in quanto, avendo conseguito il titolo abilitativo alla guida da meno di tre anni, avrebbe dovuto avere un tasso alcolemico pari allo zero. I documenti di guida ritirati saranno trasmessi al Commissariato del Governo di Trento per la successiva sospensione per un periodo di almeno tre mesi e a ciascuno dei conducenti è stata altresì applicata una sanzione amministrativa pari a euro 543;

– ulteriori due contravvenzioni sono state elevate rispettivamente nei confronti del conducente di una utilitaria che percorreva via Gardesana ad una velocità non commisurata alle condizioni del traffico e ad un’altra persona trovato alla guida del proprio mezzo con la copertura assicurativa scaduta dallo scorso mese di agosto: in tal caso l’autovettura è stata anche posta sotto sequestro. Data la positività del controllo effettuato, analoghi servizi saranno disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Riva del Garda anche nei prossimi fine settimana.