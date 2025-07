CARABINIERI – PREDAZZO (TN): TRENTINO TRASPORTI: «AGGREDISCE DUE AUTISTI, GIOVANE IMMOBILIZZATO CON LO SPRAY IN DOTAZIONE»

08.55 - giovedì 24 luglio 2025

PREDAZZO AGGREDISCE DUE AUTISTI DI TRENTINO TRASPORTI E AFFRONTA I CARABINIERI

Ieri, verso mezzogiorno, una chiamata è giunta al 112 che richiedeva un intervento presso la stazione delle corriere di Predazzo in quanto un soggetto aveva dato in escandescenza picchiando senza motivo un autista ed aggredendo un secondo collega giunto in soccorso.

Venivano immediatamente inviate sul posto due pattuglie che trovavano un giovane totalmente fuori controllo il quale senza motivo affrontava anche i Carabinieri mettendosi in posizione da boxeur.

A nulla sono valsi i reiterati tentativi di calmarlo, anzi la sua aggressività cresceva di minuto in minuto tanto che i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile per evitare una colluttazione, sono dovuti ricorrere allo spray in dotazione, riuscendo ad immobilizzare non senza difficoltà l’energumeno.

Il giovane che non ha mai cessato di dimenarsi anche una volta accompagnato in caserma, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e ristretto in una cella di sicurezza in attesa delle determinazioni dell’A.G. I due militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, l’autista aggredito e l’aggressore, venivano poi medicati presso il Pronto Soccorso di Cavalese.