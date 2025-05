CARABINIERI – PERGINE VALSUGANA: SICUREZZA «ARRESTATO MAROCCHINO 36ENNE PER FURTO AGGRAVATO, AI DANNI DI QUATTRO ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL CENTRO»

18.25 - sabato 10 maggio 2025

Nel corso della nottata, i Carabinieri della stazione di Pergine Valsugana (Tn), supportati dai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Borgo Valsugana, hanno arrestato in flagranza di reato un trentaseienne di origine marocchina per furto aggravato, ai danni di quattro attività commerciali del centro cittadino di Pergine.

Inizialmente, grazie all’attivazione dell’allarme del negozio, i militari sono intervenuti in Via Monte Cristallo, dove il titolare di una tabaccheria aveva appena subito un tentativo di furto con rottura della porta a vetri tramite il chiusino di ghisa di un tombino. Le immediate ricerche attivate in zona hanno consentito di intercettare poco dopo il presunto responsabile, mentre usciva da un’altra tabaccheria del centro cittadino, dove aveva appena commesso un furto ed era ancora in possesso della relativa refurtiva, consistente in alcuni pacchetti di sigarette e “gratta e vinci”.

Dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai militari, compresa l’analisi delle immagini tratte dalla videosorveglianza delle attività commerciali colpite, è emerso che l’uomo aveva nel frattempo commesso con la medesima modalità un furto ed un tentativo di effrazione ai danni di un bar e di altra tabaccheria; pertanto, i carabinieri della Stazione di Pergine, dopo aver informato il Magistrato di turno della Procura distrettuale della Repubblica di Trento, hanno condotto l’arrestato, per il quale vige comunque la presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva, presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a recuperare la refurtiva ancora mancante.