CARABINIERI NAS – TRENTO * «ISCRIZIONE FITTIZIA ALL’ORDINE DEI FARMACISTI, DENUNCIATA PER FALSO E ABUSO DELLA PROFESSIONE»

12.04 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, il NAS C di Trento, ha accertato che una donna aveva richiesto l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti della Provincia, autocertificando di aver conseguito il titolo di laurea in farmacia e superato l’esame di Stato. Aveva anche presentato i relativi attestati risultati falsi.

Le indagini esperite dal NAS di Trento hanno fatto acquisire elementi in base ai quali parrebbe che l’indagata, oltre ad essersi resa responsabile del reato di falso, avrebbe abusivamente esercitato la professione per tutto l’anno 2025.

L’Ordine dei Farmacisti, informato di quanto accaduto, ha provveduto all’annullamento dell’iscrizione.

La persona è stata denunciata per false attestazioni art 495cp e esercizio abusivo della professione art. 348 cp.

STATO DELLE INDAGINI

Al momento le indagini si sarebbero concluse dopo che i militari hanno effettuato accertamenti presso l’Azienda Sanitaria e l’Ordine dei Farmacisti. Ad ogni modo, si ricorda che permane la presunzione di innocenza, significa che una persona non può essere considerata colpevole di reato fino alla sentenza definitiva di condanna.

L’imputato è un presunto innocente sino alla sentenza definitiva di condanna. Durante tutti i gradi di giudizio, dunque, egli dovrà essere considerato innocente rispetto al reato di cui è accusato.

Anche il condannato in via non definitiva deve essere considerato innocente. Come detto sopra, infatti, la presunzione di innocenza impone di considerare non colpevole anche la persona riconosciuta tale da una sentenza ancora impugnabile. E così, la persona condannata in primo grado che abbia proposto appello oppure che sia ancora in tempo per farlo deve essere considerata innocente.

