CARABINIERI NAS – TRENTO * IPPODROMO DI MERANO: «TROVATI FARMACI PROIBITI, AI CONTROLLI ANTIDOPING SUI CAVALLI»

08.22 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si ritiene possa essere elemento di prevenzione di analoghe condotte e interesse per chi segue l’ippica rendere noto al cittadino l’opera di controllo da parte dell’Autorità Giudiziaria tramite il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Roma e tramite il N.A.S. a tutela del benessere animale e per la regolarità delle competizioni. Inoltre è utile ricordare ai cittadini i reparti specializzati a cui possono rivolgersi volendo dar informazioni o sporgere denunce.

FATTO

Il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Roma, competente anche in materia di contrasto delle scommesse clandestine, del doping ai cavalli da corsa ed ogni altro illecito volto ad alterare il regolare risultato delle corse dei cavalli, d’interesse del Ministero dell’Agricoltura (MASAF), insieme ai NAS-Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Trento, hanno eseguito dei mirati controlli all’ippodromo di Merano, durante una giornata di corse. All’interno di alcuni locali magazzini dell’ippodromo, i Militari hanno rinvenuto molti farmaci (alcuni scaduti) ritenuti potenzialmente utili per “dopare i cavalli o per nascondere l’utilizzo di altri farmaci a loro volta proibiti.

Sono in corso accertamenti per comprovare a chi appartenessero o chi ne avesse la disponibilita. La Direzione dell’ippodromo ha fornito e assicurato la massima collaborazione agli investigatori dell’Arma, che proseguiranno l’attività anche negli altri ippodromi su tutto il territorio nazionale, cosi come da direttive ricevute dal Ministero dell’Agricoltura, al fine di garantire la massima trasparenza e regolarità in tutte le attività legate al comparto ippico.

STATO DELLE INDAGINI

Si ricorda che permane la presunzione di innocenza, significa che una persona non può essere considerata colpevole di reato fino alla sentenza definitiva di condanna. L’imputato è un presunto innocente sino alla sentenza definitiva di condanna. Durante tutti i gradi di giudizio, dunque, egli dovrà essere considerato innocente rispetto al reato di cui è accusato.

Anche il condannato in via non definitiva deve essere considerato innocente. Come detto sopra, infatti, la presunzione di innocenza impone di considerare non colpevole anche la persona riconosciuta tale da una sentenza ancora impugnabile. E così, la persona condannata in primo grado che abbia proposto appello oppure che sia ancora in tempo per farlo deve essere considerata innocente.

