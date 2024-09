CARABINIERI – NAS / ROVERETO (TN) * PRODUZIONE FORMAGGI: «INDIVIDUATA MALGA SENZA AUTORIZZAZIONI, SEQUESTRATE 63 FORME»

10.00 - martedì 10 settembre 2024

Ieri i carabinieri del Nas, su segnalazione di un Comando Stazione dipendente dalla Compagnia di Rovereto (arma territoriale), si sono recati in una malga dove hanno scoperto una produzione di formaggi in totale assenza di notifica all’Azienda sanitaria.

militari Nas ponevano sotto sequestro 63 forme di formaggio (per un totale 189 kg) prive di qualsiasi tracciabilità per un valore quantificato in circa 3.000 euro.

L’operazione conferma l ottima osmosi e collaborazione informativa tra Arma territoriale e Arma speciale in Trentino che permette ai militari del Nas di ricevere informazioni qualificate anche dalle valli più lontane.

per gli alimenti verosimilmente sarà disposta distruzione e sarà disposta pesante sanzione di alcune migliaie di euro per omessa notifica della attività di produzione alla autorità sanitaria e omessa tracciabilità degli alimenti prodotti.

I controlli dei Nas si sono intensificati per tutto il periodo estivo da giugno agli ultimi giorni di settembre per fare tutto il possibile perché siano seguite le norme igienico sanitarie anche in malga e garantire la sicurezza alimentare.