CARABINIERI – MERANO * SICUREZZA: «ARRESTATO LADRO SERIALE, UN CITTADINO DI NAZIONALITÀ ALBANESE»

08.43 - lunedì 24 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel corso della nottata del 16 giugno, i militari della Stazione Carabinieri di Merano, al termine di una approfondita attività di indagine, hanno individuato e tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese che latitava nella città del Passirio dal 2020.

Il soggetto era stato condannato in maniera definitiva a scontare 2 anni e 2 mesi di carcere per aver commesso vari reati contro il patrimonio, con tanto di ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA).

L’arresto è giunto al termine di una solerte e proficua attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma, che ha consentito di assicurare alla giustizia il cittadino pluri-pregiudicato resosi responsabile di svariati reati contro il patrimonio. Nello specifico il soggetto era noto nelle Province di Napoli, Salerno e Benevento per la sua estrema abilità nel perpetrare furti in abitazione.

Dopo il 2019, anno della prima condanna e della sua espulsione dal territorio nazionale, il criminale aveva fatto rientro in Italia, proprio a Merano, nell’anno 2020. Solo l’acume e la caparbietà dei militari dell’Arma hanno reso possibile individuare il soggetto presso un’abitazione sita nel meranese.

L’operazione, magistralmente condotta nel cuore della notte, ha permesso di assicurare alla giustizia il soggetto che, alla inaspettata visita dei militari, non ha potuto fare altro che consegnarsi ai Carabinieri senza opporre alcuna resistenza. L’uomo, cittadino albanese, è stato condotto presso la Compagnia Carabinieri di Merano per gli accertamenti di rito, al termine dei quali, espletate le previste formalità, è stato tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Bolzano.

Un’operazione di polizia perfettamente riuscita, coronata dal brillante risultato operativo messo a segno ancora una volta dai Carabinieri del Comando Compagnia di Merano.