CARABINIERI * MERANO: «DONNA AGGREDISCE IL CONTROLLORE DEL TRENO, CORSA SOPPRESSA PER IL SUO COMPORTAMENTO VIOLENTO»

Treno soppresso a causa delle intemperanze di una donna. Denunciata dai Carabinieri di Merano.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Merano hanno denunciato una 31enne per il reato di “interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”.

L’episodio, avvenuto presso la Stazione FF.SS. di Merano, all’interno del treno della linea Merano-Bolzano-Brennero, temporaneamente fermo sul binario 3 per l’ingresso dei passeggeri, ha avuto come protagonista una donna che, invitata dal controllore di turno ad esibire il titolo di viaggio, ha creato gravi disservizi.

Nello specifico, la passeggera ha aggredito verbalmente il controllore che, in tale circostanza, per evitare che la situazione degenerasse, si è visto costretto richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine per il tramite del 112NUE.

L’intervento, gestito da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Merano, ha permesso di calmare gli animi, evitare l’escalation, il coinvolgimento di persone terze e far scendere la 31enne che, a causa della sua condotta non collaborativa ed ostativa, ha provocato un consistente ritardo tale da far decidere al capotreno di sopprimere la corsa e far scendere tutti i presenti.

La donna, deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per le sue azioni, rischia fino ad un anno di reclusione.