CARABINIERI – MERANO * CONTROLLO TERRITORIO:« PLURIPREGIUDICATO ALGERINO SEMINA IL PANICO IN CENTRO, ARRESTATO»

11.12 - domenica 7 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Continua in maniera incessante la proficua attività operativa e di contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Merano.

Lo scorso 6 luglio infatti, i militari del Nucleo operativo e radiomobile, sia in abiti borghesi che in uniforme, sono riusciti a trarre in arresto un pericoloso soggetto pluripregiudicato di nazionalità algerina che, intorno all’ora di pranzo, aveva seminato il panico nel pieno centro cittadino di Merano.

Il criminale, infatti, in evidente stato di alterazione, stava attirando l’attenzione dell’intera Galleria Ariston di Merano con sonori rumori e atteggiamenti molesti, fino a concentrare poi i suoi comportamenti contro la titolare di un esercizio commerciale in particolare, senza alcun motivo.

Nello specifico il delinquente ha aggredito verbalmente la signora, preso a calci le porte del suo negozio, danneggiandole e distruggendole, e poi non contento le ha anche rivolto uno sputo, minacciandola di morte e di danni al negozio, per poi darsi alla fuga.

Peccato però che un intervento congiunto dei militari in uniforme e in borghese della Compagnia Carabinieri di Merano, allertati immediatamente da alcune chiamate giunte al 112 da diversi cittadini, ha subito messo fine al suo tentativo di allontanamento.

I militari hanno infatti neutralizzato la minaccia mediante l’applicazione delle manette di sicurezza non dopo però uno scomposto tentativo di fuga da parte del malvivente alla vista dei militari operanti, nei cui confronti ha anche provato a opporre resistenza, senza però alcun successo.

La signora, tranquillizzata e accolta dai militari dell’Arma che sono sempre al fianco e a disposizione del cittadino, è stata quindi ascoltata e sollevata nel sapere un altro criminale assicurato alla giustizia grazie all’immediato, pronto ed efficace intervento dei Carabinieri di Merano.

L’autorità giudiziaria, opportunamente informata dell’accaduto, ha quindi disposto l’arresto del pregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e danneggiamento, nonché il suo immediato accompagnamento presso il carcere di Bolzano, ove si trova tuttora.

Un’operazione di polizia giudiziaria perfettamente condotta, anche grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e al fattivo senso del dovere di alcuni cittadini che hanno subito allertato il 112 denunciando l’accaduto.