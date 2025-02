CARABINIERI DI BOLZANO * “PORTO ABUSIVO DI ARMI”: «ENTRA A SCUOLA CON UN COLTELLO, SEGNALATO UN 12ENNE ALLA PROCURA PER I MINORENNI»

11.45 - sabato 22 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I Carabinieri di Bolzano segnalano un 12enne alla Procura per i Minorenni per “porto abusivo di armi”. Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Radiomobile Carabinieri di Bolzano sono intervenuti in una scuola secondaria di primo grado del capoluogo a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta dal 112NUE per “alunno con coltello”.

Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri hanno preso contatti con la richiedente l’intervento, nonché vicaria della scuola alla quale alcuni genitori e parte del personale scolastico lì presente, allarmati, avevano segnalato uno scolaro in possesso di un coltello, detenuto all’interno del proprio zaino. I militari, dunque, approcciandosi con il ragazzo, si sono fatti consegnare l’arma bianca.

Il coltello è stato sequestrato ed il giovane, allo stato non imputabile, è stato segnalato alla Procura per i Minorenni per il reato di “porto abusivo di armi”. Non si conoscono le motivazioni per le quali il giovanissimo avesse con sé un’arma da taglio. In ogni caso, l’intervento della pattuglia ha permesso di recuperare l’arma e di ristabilire il clima di sicurezza all’interno dell’edificio scolastico.