CARABINIERI – COMPAGNIA CLES (TN) * CODICE ROSSO: «IRROMPE NELL’ABITAZIONE DELLA EX FIDANZATA LA PICCHIA E DÀ FUOCO ALLA CASA, ARRESTATO

Compagnia di Cles – Irrompe nell’abitazione della ex fidanzata, la picchia e dà fuoco alla casa: arrestato dai Carabinieri. Non ha accettato l’interruzione del loro rapporto e per questo ha fatto irruzione nella casa della ex fidanzata, picchiandola e dando fuoco all’abitazione.

È accaduto ieri mattina all’alba in un Comune della Comunità della Paganella. Un ragazzo quasi trentenne, originario dell’Emilia, incurante della decisione della partner di troncare la loro relazione, dopo diversi litigi avuti già nella serata di lunedì, invece di tornarsene a casa propria ha deciso di restare dinanzi all’abitazione della ex nonostante fosse notte fonda, bussando ripetutamente il campanello e pretendendo un ulteriore confronto con la donna.

Quest’ultima, impaurita, non ha aperto e, per interrompere le molestie, è intervenuta la madre convivente che dalla finestra del piano terra ha cercato di convincere il ragazzo ad andarsene. Quest’ultimo, invece di desistere, ha improvvisamente spinto le ante vincendo la resistenza della signora e, entrato con la forza all’interno dell’abitazione, ha raggiunto la ex fidanzata percuotendola con schiaffi ed un pugno, mentre la madre cercava di difenderla facendosi anche male nelle fasi concitate di quella che è stata una vera e propria folle irruzione.

Le due donne sono riuscite a scappare allertando il 112 nonostante le continue minacce dell’uomo che, nel frattempo, ha prelevato dalla casa due bottiglie contenenti alcol etilico, liquido altamente infiammabile che ha cosparso su una catasta di legna posta in taverna e sul divano del soggiorno cucina al primo piano, appiccando poi il fuoco con un accendino.

Da lì è partito un incendio che ha causato ingenti danni all’abitazione, limitati solo dal tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Denno, che ha utilizzato l’estintore veicolare in dotazione, e dall’incisivo arrivo dei locali Vigili del fuoco volontari, che lo hanno definitivamente spento. Intervenuti, intanto, anche i Carabinieri della Stazione di Spormaggiore, gli stessi militari hanno rintracciato immediatamente l’autore dei gravi fatti e per lui sono scattate le manette ai polsi.

L’uomo è stato arrestato per lesioni, incendio e violazione di domicilio aggravata. Gli è stato, inoltre, contestato anche il danneggiamento in quanto, all’esterno dell’abitazione, aveva anche danneggiato l’auto della ex fidanzata, lì parcheggiata, a cui aveva rotto uno specchietto retrovisore, l’antenna ed un tergicristallo.

I Carabinieri di Spormaggiore ed Andalo lo hanno poi condotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Trento.