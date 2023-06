CARABINIERI – CLES (TN) * VAL DI NON: « FESTA FINE ANNO SCOLASTICO A “LE PLAZE” – LAGO SANTA GIUSTINA, DUE ARRESTI / DUE DENUNCE / 10 SANZIONI »

19.29 - lunedì 12 giugno 2023

Maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia di Cles, in Val di Non, effettuata al fine di tutelare i minorenni in occasione dello svolgimento, lo scorso venerdì sera, della festa di fine anno scolastico che, di consueto, si svolge sul Lago di Santa Giustina, in località Le Plaze. 18 i militari impiegati tra quelli in borghese ed altri in divisa, appartenenti alle Stazioni CC di Predaia, Novella, Cles, Malè e Vermiglio, nonché al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cles.

Il servizio coordinato è stato organizzato al fine di contrastare l’abuso di sostanze alcoliche in generale ed il consumo di alcolici da parte di minorenni, oltreché prevenire e reprimere reati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il risultato è stato di 2 persone arrestate in flagranza, 2 denunciate e 10, tra giovani e giovanissimi, sanzionati.

In particolare, personale in borghese del Nucleo Operativo e Radiomobile, all’interno della manifestazione, notava uno scambio sospetto tra giovani. Subito intervenuti, si procedeva a perquisire un ragazzo 23enne della Val di Non, trovandolo in possesso, occultati sulla propria persona, di due involucri di cellophane contenenti complessivamente 35 grammi circa di sostanza stupefacente tipo hashish, oltre ad un bilancino di precisione e 130,00 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, considerati provento dell’attività di spaccio. Veniva estesa la perquisizione all’abitazione del ragazzo, dove veniva rinvenuto un panetto della stessa sostanza, del peso di oltre 1 etto. Di conseguenza, il giovane veniva arrestato nella flagranza e condotto il giorno dopo, come disposto dalla Procura della Repubblica, dinanzi al Giudice di Trento che, convalidandone l’arresto, gli applicava l’obbligo di firma per tre volte al giorno in attesa del processo. A procedere in questo caso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cles.

Nel frattempo, venivano sanzionati anche 10 giovani, di cui 2 maggiorenni, colti a dare da bere alcolici a minorenni dopo averli acquistati dagli esercenti -così da aggirare le norme che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18-, nonché altri 8 minorenni che assumevano in luogo pubblico cocktails e birre. In applicazione della Legge provinciale, per i due maggiorenni è scattata una sanzione di € 1.000,00, mentre ai minorenni è stata notificata una sanzione di € 100,00, per un importo complessivo di € 2.800,00. Alla contestazione di queste violazioni, per le quali ha proceduto la Stazione Carabinieri di Predaia, devono aggiungersi 8 analoghe sanzioni che sono state applicate la settimana precedente durante la nota manifestazione “Walapalù”, svoltasi presso i laghi di Coredo il primo weekend di giugno, in cui venivano contestati ad 1 maggiorenne e 7 minorenni un totale di 1.800 € di sanzioni, sia per consumo di alcolici da parte di minori di anni 18, sia per avere il maggiorenne acquistato analoghe sostanze per farle consumare a minorenni. Anche in questo caso a procedere è stata la Stazione di Predaia che, quindi, ha contestato complessivamente 4.600 € a 18 persone, 3 maggiorenni e 15 minorenni.

Ancora i militari dello stesso reparto, nel corso della festa di fine anno scolastico dello scorso venerdì sera, hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un soggetto della Val di Non, già gravato da precedenti, nonché denunciato per ubriachezza e per oltraggio la stessa persona ed un amico in sua compagnia.

Le attenzioni dell’Arma, particolarmente sensibile alla salvaguardia dei minorenni, proseguiranno incessantemente per l’intero mese in corso, in sinergia con tutte le Istituzioni.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.