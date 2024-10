CARABINIERI – CLES (TN) * TERZOLAS E MALÈ: «SVENTATI FURTI SU AUTO IN SOSTA, DUE STRANIERI DENUNCIATI»

12.49 - martedì 22 ottobre 2024

Risolutivo è stato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Malè che, alcune notti fa, durante un mirato servizio perlustrativo, hanno colto in flagranza due individui che stavano rovistando all’interno di un’auto parcheggiata in una via del Comune di Terzolas. Alla vista dei militari, i due, unitamente ad un terzo complice, si sono dati immediatamente alla fuga negli adiacenti meleti, venendo più tardi rintracciati grazie al tempestivo arrivo degli altri Carabinieri in servizio allo stesso reparto, giunti in supporto dei colleghi operanti. Dei tre fuggiaschi, uno è stato rintracciato presso la stazione dei treni di Malè, un secondo è stato preso quando ancora si nascondeva tra i filari della campagna circostante, mentre un terzo è riuscito a dileguarsi.

I fermati, identificati in due cittadini marocchini provenienti da Trento, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per concorso in furto, avendo asportato dall’auto denaro contante per circa 250 €. Uno dei due è stato anche denunciato per ricettazione, in quanto trovato in possesso di due banconote di valuta straniera che sono risultate provento di un altro furto commesso la notte precedente a Malè, su un altro veicolo in sosta. Al vaglio degli operanti altri quattro furti consumati tra Croviana e Malè sempre la notte antecedente al fermo e ancora commessi su autovetture parcheggiate lungo quelle strade.

Grazie all’incisivo operato dei Carabinieri di Malè, si è così interrotta una scia di furti su auto in sosta che, per due notti consecutive, aveva interessato quel territorio solandro. Se i militari non avessero pattugliato quelle strade, probabilmente sarebbero stati presi di mira altri veicoli. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’identificazione dei complici. Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.