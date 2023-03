CARABINIERI – CAVALESE (TN) * « STRANIERO UBRIACO E MOLESTO IN PISTA, DENUNCIATO SCIATORE DI NAZIONALITÀ DANESE PER RESISTENZA ED OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE »

16.16 - venerdì 31 marzo 2023

Quello di ieri è stato un pomeriggio molto movimentato per i Carabinieri del soccorso piste di Canazei, che, allertati dagli impiantisti del comprensorio Col Rodella, hanno dovuto intervenire per uno sciatore di nazionalità danese che non si reggeva in piedi e metteva a serio rischio la propria incolumità e quella degli altri sciatori presenti in pista.

I militari, raggiunto l’esagitato sciatore, gli hanno chiesto i documenti invitandolo a seguirli, questi però non ha accolto di buon grado l’invito e si è rifiutato di fornire le proprie generalità, investendo di insulti i militari. Successivamente, anche con l’ausilio degli sciatori della Polizia di Stato giunti a dar man forte, sono riusciti faticosamente a caricarlo sull’impianto riportandolo a valle. L’energumeno, che nel frattempo ha continuato a opporre resistenza, è stato condotto in caserma per il fotosegnalamento. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, per il rifiuto fornire le proprie generalità, per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, nonché sanzionato a norma del decreto legislativo n. 40 del 2021 in materia di sicurezza nelle discipline invernali, che vieta di sciare in stato di ebbrezza.