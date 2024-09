CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * PERGINE: «COLTIVA IN CASA PIANTE DI CANNABIS INDICA, DENUNCIATO 24ENNE»

16.09 - mercoledì 11 settembre 2024

Nella serata dello scorso martedì 10 settembre militari della Stazione Carabinieri di Pergine Valsugana, durante l’esecuzione di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, d’iniziativa si recavano in un’abitazione di in quella cittadina, sospettando che al suo interno vi potesse essere una coltivazione di piante di Cannabis Indica, come noto varietà botanica arborea di origine orientale da cui si ricava tanto la Marijuana quanto l’Hashish.

Una volta in loco i Carabinieri effettuavano una perquisizione domiciliare, che proprio come ritenuto consentiva loro di rinvenire sia un involucro contenente 2,35 grammi di Marijuana pronta per il consumo, sia tre arbusti di Cannabis Indica piantumati in vaso, già in avanzato stato di crescita, alti ognuno circa un metro, di fatto in questa stagione ormai pronti per essere estirpati e sfrondati delle loro foglie ed infiorescenze, queste ultime risultate avere, una vota separate dai rispettivi fusti, peso complessivo pari a 485 grammi, da essiccare e triturare come il tabacco onde prepararle per la loro assunzione a mezzo fumo.

Della droga pronta e delle piante, subito sequestrate, si dichiarava loro possessore un giovane 24enne di origini trentine dimorante nella casa perquisita, che di conseguenza veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 73 comma 1 del D.P.R. n° 309 del 09.10.1990 (Coltivazione e detenzione illecita di una consistente quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Per la persona indagata vige comunque il principio d’innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà definita con sentenza passata in giudicato.