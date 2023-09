CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * CONTROLLI STRADALI SS47: « GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, SANZIONI PER 3.540 EURO E 56 PUNTI DECURTATI »

09.23 - lunedì 4 settembre 2023

I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile con le stazioni di Grigno e Castel Tesino nel trascorso fine settimana hanno dato esito ad una serie di controlli stradali nella bassa Valsugana articolando anche un posto di blocco sulla SS47, in entrambi i sensi di marcia. sono stati sorpresi 4 conducenti al telefono durante la guida, e ritirate due patenti, di cui una ad uno straniero che non aveva il titolo per guidare in Italia. Durante i controlli venivano sorpresi anche alcuni giovani maggiorenni con sostanza stupefacente ad opera degli uomini della Radiomobile. In particolare dopo aver rinvenuto uno spinello di marijuana all’esito dei controlli al domicilio, venivano ritrovati 150 grammi netti di marijuana suddivisi in vari barattoli. In altro caso venivano sequestrati 60 grammi di Hashish, un bilancino di precisione ed una somma in banconote di piccolo taglio di 145 euro. Ed ancora un ragazzo studente trovato con 4 grammi di hashish.

Anche sotto il profilo della guida in stato di ebbrezza sono stati effettuati vari controlli ed un cittadino italiano è risultato avere un tasso alcolico di 1,42 g/l pari a circa tre volte il limite consentito dalle norme vigenti. Il totale delle sanzioni è di 3540 euro per un complessivo di 56 punti patente decurtati Tutti i conducenti dei veicoli sono stati sottoposti a controlli con l’etilometro per verificare l’assenza di alcool nel sangue durante la guida. La Valsugana con la sua strada statale denominata SS47 è teatro spesso di incidenti e prevede un limite massimo di 90 km orari che in alcuni tratti è ridotto a 70 km orari. Invece testimonianze parlano di veicoli e motoveicoli che sono stati visti sfrecciare a più del doppio della velocità consentita ed in gruppo tra loro mentre effettuavano manovre molto pericolose. L’attenzione degli uomini dell’Arma di Borgo Valsugana rimarrà alta al fine di prevenire incidenti che purtroppo possono anche avere risvolti molto gravi.