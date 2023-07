CARABINIERI BORGO VALSUGANA (TN) * CONTROLLI STRADALI: « 15 I MOTOCICLISTI SANZIONATI PER GUIDA PERICOLOSA, 5 PATENTI RITIRATE »

12.45 - lunedì 17 luglio 2023

I Carabinieri della Compagnia di Borgo durante il fine settimana hanno effettuato numerosi controlli stradali. Oltre 300 veicoli sono stati controllati, di cui 98 motociclette. Ben 15 motociclisti sono stati sanzionati per guida pericolosa, sorpasso in doppia striscia continua, velocità non commisurata. L’importo totale delle sanzioni elevate ammonta a 2735 euro, 66 punti patente decurtati e 5 patenti ritirate. In un caso mancava l’assicurazione e il motociclo è stato sequestrato.

Sono stati eseguiti numerosi controlli con l’etilometro. La Valsugana con la sua strada statale denominata SS47 è teatro spesso di incidenti e prevede un limite massimo di 90 km orari che in alcuni tratti è ridotto a 70 km orari. Purtroppo la cronaca spesso registra eccessi di velocità ben al di sopra del limite consentito ed anche condotte di guida azzardate. L’attenzione degli uomini dell’Arma di Borgo Valsugana rimarrà alta per tutto il periodo estivo al fine di prevenire incidenti che purtroppo possono anche avere risvolti molto gravi.