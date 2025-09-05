CARABINIERI – BOLZANO * VIPITENO: «FINTA DENUNCIA DI SMARRIMENTO DELLA PATENTE DOPO IL RITIRO PER DROGA, DENUNCIATO IL CONDUCENTE»

10.50 - venerdì 5 settembre 2025

Finta denuncia di smarrimento della patente dopo ritiro per droga: Carabinieri di Vipiteno denunciano il conducente

Nel mese di agosto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Vipiteno, nel corso di un servizio di pattuglia notturno, avevano notato un’autovettura in sosta con il motore acceso presso l’area di servizio autostradale di Trens Ovest.

Fin dal primo approccio i militari avevano percepito un intenso odore di marijuana provenire dall’abitacolo. Il conducente, fermato per un controllo, era stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare che aveva permesso di rinvenire circa tre grammi di marijuana, suddivisi in spinelli già confezionati e bustine trasparenti pronte all’uso.

Lo stupefacente era stato posto sotto sequestro e l’uomo era stato immediatamente segnalato al Commissariato del Governo quale assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi della normativa vigente. Considerato che si trovava alla guida del veicolo, i militari avevano altresì proceduto anche ad accertamenti tossicologici mediante pre-test antidroga, che avevano dato esito positivo. L’interessato era stato quindi accompagnato presso l’ospedale di Sterzing per i prelievi biologici necessari a confermare l’assunzione di stupefacenti. Contestualmente, la patente di guida era stata ritirata in via cautelare, come previsto dal Codice della Strada per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’episodio sembrava essersi concluso, ma il giorno successivo lo stesso individuo, residente in provincia di Lecce, si era presentato presso una Stazione Carabinieri del suo territorio per denunciare lo smarrimento della patente di guida, evidentemente al fine di ottenere una nuova patente più rapidamente, aggirando così le limitazioni imposte dalla legge.

Una volta inserita la denuncia nelle banche dati, è tuttavia emersa la reale dinamica dei fatti già documentata a Vipiteno: la patente non era stata smarrita, bensì ritirata il giorno precedente in seguito al controllo.

Di fronte a tale evidenza, l’uomo è stato dunque denunciato anche per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, avendo reso dichiarazioni non veritiere davanti a un Pubblico Ufficiale.

L’attività dei Carabinieri mette in luce non solo l’impegno costante nella lotta contro l’uso e la diffusione di sostanze stupefacenti, ma anche l’attenzione nel contrastare comportamenti fraudolenti volti ad aggirare i provvedimenti di legge.

Falsche Meldung über den Verlust des Führerscheins nach Entzug wegen Drogenkonsums: die Carabinieri von Sterzing zeigen Fahrer an.

Im August hatten die Carabinieri der Funkstreife-Abteilung von Sterzing im Rahmen eines nächtlichen Streifendienstes ein Fahrzeug mit laufendem Motor auf dem Parkplatz des Autobahnrastplatzes Trens West bemerkt.

Bereits beim ersten Annäherung nahmen die Beamten einen starken Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahr. Der Fahrer, der für eine Kontrolle angehalten wurde, wurde einer persönlichen und Fahrzeugdurchsuchung unterzogen, bei der etwa drei Gramm Marihuana gefunden wurden, aufgeteilt in bereits fertig gedrehte Joints und transparente Beutelchen. Die Drogen wurden sichergestellt, und der Mann wurde unverzüglich an das Regierungskommissariat als Konsument von Betäubungsmitteln gemeldet, gemäß der geltenden Vorschriften.

Da er sich am Steuer des Fahrzeugs befand, führten die Beamten zudem toxikologische Voruntersuchungen mittels Drogenvortest durch, die positiv ausfielen. Anschließend wurde die betreffende Person zur Entnahme biologischer Proben in das Krankenhaus von Sterzing gebracht, um den Drogenkonsum zu bestätigen. Gleichzeitig wurde der Führerschein vorsorglich entzogen, wie es der Straßenverkehrsordnung für das Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln vorsieht.

Der Vorfall schien abgeschlossen, doch am folgenden Tag begab sich dieselbe Person, wohnhaft in der Provinz Lecce, zu einer örtlichen Carabinieri-Station, um den Verlust des Führerscheins zu melden, offenbar in der Absicht, schneller einen neuen Führerschein zu erhalten und so die gesetzlich auferlegten Einschränkungen zu umgehen.

Nach Eingabe der Meldung in die Datenbanken trat jedoch die tatsächliche Sachlage zutage, die bereits in Sterzing dokumentiert worden war: Der Führerschein war nicht verloren gegangen, sondern am Vortag im Rahmen der Kontrolle entzogen worden.

Angesichts dieser Beweislage wurde der Mann außerdem wegen ideologischer Falschheit als Privatperson in einer öffentlichen Urkunde angezeigt, da er vor einem Amtsträger falsche Angaben gemacht hatte.

Die Tätigkeit der Carabinieri zeigt nicht nur das kontinuierliche Engagement im Kampf gegen den Konsum und die Verbreitung von Betäubungsmitteln, sondern auch die Aufmerksamkeit bei der Bekämpfung betrügerischer Handlungen, die darauf abzielen, gesetzliche Maßnahmen zu umgehen.