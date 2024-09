CARABINIERI – BOLZANO * VIPITENO – CONTROLLI PASSI MONTANI: «ECCESSO DI VELOCITÀ, 43 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA»

16.21 - mercoledì 18 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Carabinieri di Vipiteno: Sanzioni per gara non autorizzata e risultati dei controlli nei passi montani di fine stagione. Durante la stagione estiva i Carabinieri della Compagnia di Vipiteno hanno intensificato i controlli nei principali passi montani dell’Alta Val d’Isarco, con l’obiettivo di garantire la sicurezza su strada in questa area montana, particolarmente frequentata durante la stagione estiva. I controlli hanno interessato principalmente i fine settimana culminando in un intervento significativo che ha portato all’identificazione di una gara non autorizzata tra due veicoli.

Durante un controllo al passo del Brennero infatti, i militari della radiomobile hanno visto sfrecciare ad altissima velocità, stimata sui 150 km/h, due autovetture di grossa cilindrata lungo la statale SS12. Chiari le intenzioni dei due conducenti, i quali evidentemente si erano dati appuntamento per una sfida di velocità. Entrambi i partecipanti sono stati pesantemente sanzionati per diverse violazioni del Codice della Strada e per aver messo seriamente a repentaglio la sicurezza stradale. Le sanzioni inflitte ammontano a 1200 euro a persona nonché la sospensione della patente di guida.

Dall’inizio della stagione estiva, sui passi Pennes, Giovo e Brennero, i Carabinieri hanno effettuato 43 sanzioni al codice della strada per eccesso di velocità su un totale di 53 violazioni contestate. Sono stati controllati 140 veicoli di cui 70 moto. Complessivamente, i controlli hanno avuto un esito ampiamente positivo, contribuendo a garantire la sicurezza di residenti e turisti nella zona.

I Carabinieri invitano tutti gli automobilisti a rispettare le norme del Codice della Strada e a segnalare comportamenti pericolosi. La sicurezza stradale è una priorità assoluta, soprattutto in aree montane dove le condizioni possono essere imprevedibili. I militari continueranno a monitorare la situazione nei prossimi mesi, assicurando la presenza sul territorio e collaborando con le altre forze dell’ordine per garantire un’estate sicura e serena per tutti.

///

Carabinieri von Sterzing: Sanktionen wegen unerlaubtes Rennen und Ergebnisse der Passkontrollen am Ende der Sommersaison. Während der Sommersaison verstärkten die Carabinieri der Sterzinger Kompaniekommando die Kontrollen auf den Hauptgebirgspässen des Eisacktals mit dem Ziel die Verkehrssicherheit, in diesem, in der Sommersaison, besonders stark frequentiert, zu gewährleisten. Die Kontrollen fanden hauptsächlich an Wochenenden statt und führten zu einem erheblichen Eingriff, der zur Feststellung eines unerlaubten Rennens zwischen zwei Fahrzeugen führte.

Tatsächlich sahen die Carabinieri im Funkstreife, bei einer Kontrolle am Brenner zwei großmotorige Autos mit sehr hoher Geschwindigkeit, schätzungsweise 150 km/h, über die Staatsstraße SS12 flitzen. Die Absichten der beiden Fahrer waren klar, da sie sich offenbar zu einem Geschwindigkeitswettbewerb getroffen hatten. Beide Teilnehmer wurden wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und schwerer Gefährdung der Verkehrssicherheit mit hohen Sanktionen belegt. Die verhängten Bußgelder belaufen sich auf 1200 Euro pro Person sowie den Entzug des Führerscheins.

Seit Beginn der Sommersaison haben die Carabinieri auf den Penserjoch, Jaufenpass und Brennerpass 43 Verkehrsstrafen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen von insgesamt 53 umstrittenen Verstößen verhängt. 140 Fahrzeuge wurden kontrolliert, darunter 70 Motorräder. Insgesamt verliefen die Kontrollen weitgehend positiv und trugen dazu bei, die Sicherheit der Anwohner und Touristen in der Region zu gewährleisten.

Die Carabinieri fordern alle Autofahrer auf, die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu respektieren und gefährliches Verhalten zu melden. Verkehrssicherheit hat oberste Priorität, insbesondere in Berggebieten, wo die Bedingungen unvorhersehbar sein können. Die Carabinieri werden die Situation in den kommenden Monaten weiterhin beobachten, ihre Anwesenheit in der Region sicherstellen und mit anderen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um einen sicheren und friedlichen Sommer für alle zu gewährleisten.