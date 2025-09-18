Popular tags:
CARABINIERI – BOLZANO * VANDOIES: «DETENZIONE E PORTO ILLEGALE DI UNA PISTOLA, DENUNCIATO INVESTIGATORE PRIVATO SVIZZERO RESIDENTE IN ITALIA»

08.49 - giovedì 18 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Vandoies hanno denunciato un cittadino svizzero residente in Italia per porto e detenzione abusiva di una pistola e relative munizioni. Il fatto è emerso nel corso di un tentativo di denuncia da parte dell’uomo, presentatosi come investigatore privato, del possesso di un’arma che però deteneva illegalmente: una pistola Glock priva di qualsiasi autorizzazione o licenza sul territorio italiano.

Le immediate verifiche hanno permesso di riscontrare la totale mancanza dei permessi necessari presso la Questura, anche per il trasporto in Italia dell’arma. I Carabinieri hanno proceduto al sequestro della pistola e di 14 proiettili calibro 9×19 rinvenuti durante una successiva perquisizione domiciliare.
L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bolzano per i reati di detenzione e poro illegale della pistola e delle munizioni.

