CARABINIERI – BOLZANO * TRUFFA ON-LINE: «CITTADINO DI SAN CANDIDO NON RICEVE TRE BIGLIETTI PER IL CONCERTO DI VASCO ROSSI, DENUNCIATO 42ENNE TORINESE»

10.07 - sabato 27 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I Carabinieri della Stazione di San Candido hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano un uomo 42enne residente nella provincia di Torino, ritenuto responsabile di una truffa online ai danni di un cittadino locale. L’attività investigativa è scaturita dalla querela sporta dalla vittima, la quale aveva versato 265,00 euro tramite bonifico bancario per l’acquisto di tre biglietti del concerto di Vasco Rossi, in programma il 28 giugno 2026 a Udine. Nonostante l’avvenuto pagamento, i titoli d’ingresso non sono mai stati recapitati all’acquirente.

Il caso rappresenta un ulteriore esempio delle numerose frodi che si consumano quotidianamente sul web. L’Arma dei Carabinieri raccomanda ai cittadini la massima prudenza negli acquisti online, soprattutto in occasione di eventi particolarmente richiesti o quando vengono proposte offerte troppo vantaggiose.

In particolare, si suggerisce di:

 diffidare di inserzioni eccessivamente convenienti,

 verificare l’affidabilità del venditore,

 privilegiare piattaforme ufficiali o canali di pagamento sicuri,

 non effettuare mai bonifici o trasferimenti di denaro verso conti sospetti o intestati a soggetti diversi dal venditore dichiarato.

Le truffe informatiche e le frodi nelle compravendite digitali sono in costante aumento: l’invito dei Carabinieri è di non abbassare mai la guardia e di segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine ogni episodio sospetto.

.