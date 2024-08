CARABINIERI – BOLZANO * TRODENA: «NON SI FERMA ALL’ALT E SI SCHIANTA CONTRO LA FARMACIA, DENUNCIATO»

14.31 - sabato 17 agosto 2024

Trodena. Non si ferma all’alt e si schianta contro la farmacia. Nell’ambito del rafforzamento dei controlli alla circolazione stradale in orario notturno disposto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano – Colonnello Raffaele Rivola, i militari della Stazione di Trodena hanno denunciato un 39enne originario di Cavalese e residente a San Genesio, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I carabinieri verso le 2 della scorsa notte stavano effettuando un posto di controllo sulla SS48 in località San Lugano quando hanno intimato l’alt ad un mini van che stava transitando in direzione Egna.

Il conducente, che si trovava da solo a bordo del mezzo, ha però tirato dritto ignorando l’ordine dei militari che però sono comunque riusciti a prendere il numero di targa.

Immediatamente i carabinieri hanno informato la centrale operativa di Egna che ha subito predisposto dei posti di blocco sulla SS48 e contemporaneamente stava monitorando gli spostamenti dell’auto tramite il sistema targa system fornito dall’unità Comprensoriale Oltradige Bassa-Atesina.

La pattuglia di Trodena si è messa quindi sulle tracce dell’automezzo scoprendo che si era andato a schiantare a pochi chilometri di distanza contro la saracinesca della Farmacia di Fontanefredde sita all’incrocio con via Nusser direzione Trodena, creando ingenti danni.

Al conducente che inizialmente ha cercato di giustificarsi asserendo che non era lui alla guida ma che invece c’era un suo amico che però si era allontanato a piedi e di cui non sapeva fornire alcun riferimento, veniva chiesto di sottoporsi all’accertamento etilometrico che però rifiutava.

Insieme alla seconda pattuglia della stazione Carabinieri di Salorno giunta in ausilio i militari hanno verificato che l’uomo, che non indossava neanche la cintura di sicurezza, dovrebbe aver preso il mini van intestato al padre senza il suo permesso.

Il giovane non aveva la patente di guida al seguito e sono in corso accertamenti per verificare che fosse in regolare corso di validità.

L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza (con il massimo della sanzione per aver rifiutato il controllo) con la contestuale sospensione della patente di guida e gli verrà contestato l’art.192 c.1 del codice della strada (inottemperanza di fermarsi all’Alt), l’eccesso di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Il conducente ha rifiutato le cure mediche nonostante avesse riportato delle lievi lesioni dall’impatto e ha fatto ritorno a casa in taxi. La sua posizione ora è rimessa al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.