CARABINIERI – BOLZANO *«SVENTATO FURTO AL SUPERMERCATO “ALDI“ DI CORSO LIBERTÀ, ARRESTATO UN SOSPETTO»

07.16 - giovedì 18 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Corsa contro il tempo: i Carabinieri sventano un furto all’ALDI di Corso Libertà e arrestano un sospetto

I Carabinieri della Compagnia di Bolzano sono intervenuti prontamente presso il supermercato ALDI di Corso Libertà, a seguito di una segnalazione di furto in atto. L’operazione, condotta con professionalità e tempestività, ha portato all’arresto di un individuo, grazie alla collaborazione tra i militari e la cittadinanza.

Durante il servizio perlustrativo automontato, una segnalazione della centrale operativa ha allertato le pattuglie di un furto in corso. Giunti sul posto con estrema rapidità, i Carabinieri hanno individuato due sospetti intenti a lasciare furtivamente il supermercato. Alla vista dei militari, i due si sono dati alla fuga, dando inizio a un concitato inseguimento per le vie del centro.

Un Carabiniere ha proseguito a piedi l’inseguimento di uno dei fuggitivi, mentre un altro militare, a bordo dell’auto di servizio, ha tentato di raggiungere il secondo sospetto, descritto da alcuni testimoni come armato di coltello. Nonostante gli sforzi, di quest’ultimo si sono perse le tracce. Nel frattempo, il sospetto rincorso dal primo Carabiniere è stato raggiunto e immobilizzato con l’aiuto di un passante e di un altro militare, libero dal servizio, che accortosi di quanto stesse accadendo non ha esitato ad intervenire. Durante l’arresto, il fuggitivo ha opposto una violenta resistenza, spingendo a terra uno dei due Carabinieri, per due volte consecutive, sotto gli occhi attoniti dei numerosi avventori del “Bar Ciak” e del “Tiffany”. L’arrestato è stato successivamente ammanettato e condotto al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, avendo continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi anche all’interno della cella di sicurezza dell’autovettura di servizio.

Il fermato è risultato avere precedenti di polizia e data la sua permanenza in Italia senza fissa dimora, per lui è stata disposta la detenzione nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, in attesa del giudizio per direttissima. Durante le operazioni di arresto e successiva detenzione, il sospetto ha continuato a manifestare atteggiamenti ostili, danneggiando la mobilia del comando Carabinieri e aggredendo i militari presenti. È stato quindi necessario ricorrere alla massima attenzione e precauzione per garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti.

Il Comandante della Compagnia di Bolzano ha espresso grande soddisfazione per l’operato dei suoi uomini, dichiarando: “Questo intervento corale tra cittadini, Carabinieri in servizio e non, rappresenta un esempio di come l’Arma dei Carabinieri sia sempre pronta a difendere, con professionalità e dedizione, la sicurezza dei cittadini che non esitano a farsi parte attiva, segno tangibile di una vicinanza non scontata all’Istituzione ed al concetto di legalità. La rapidità e la determinazione con cui è stato condotto l’arresto dimostrano il nostro impegno quotidiano nel garantire il rispetto delle leggi e della giustizia.”