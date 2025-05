CARABINIERI – BOLZANO * SILANDRO: SI AGGIRAVA NEL PARCHEGGIO DI UN ALBERGO DI MALLES VENOSTA ARMATO DI COLTELLO, DENUNCIATO STRANIERO»

10.30 - giovedì 8 maggio 2025

Un uomo con il volto travisato è stato sorpreso nei giorni scorsi, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto tra i parcheggi di un noto hotel di Malles Venosta. A fermarlo sono stati i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo del territorio. Insospettiti dal comportamento dell’individuo, i militari sono intervenuti per un controllo, sorprendendolo mentre osservava con particolare attenzione le vetture in sosta.

Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, ha fornito risposte evasive, spingendo i Carabinieri ad approfondire l’accertamento con una perquisizione personale. Trovato in possesso di un coltello multifunzione nascosto dentro il giubbotto, dotato di diverse lame lunghe più di 9 cm ciascuna e di strumenti potenzialmente pericolosi, è stato quindi denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere dagli stessi Carabinieri, i quali hanno anche proceduto al sequestro del manufatto.

Il soggetto, infatti, non ha saputo giustificare né la sua presenza nei pressi dell’albergo né il porto dell’arma bianca ai militari intervenuti, i quali sono al lavoro per chiarire quali fossero le reali intenzioni dell’uomo, nonché per escludere collegamenti con eventuali altri episodi avvenuti in zona. Sicuramente l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di prevenire potenziali rischi per gli ospiti della struttura e di ribadire l’importanza della presenza delle forze dell’ordine anche nelle aree montane a forte vocazione turistica.