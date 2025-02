CARABINIERI – BOLZANO * SILANDRO: «SANZIONATI DUE SCIATORI, SORPRESI A SENALES MENTRE SCIAVANO SU UNA PISTA CHIUSA»

11.45 - lunedì 10 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Continua l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Silandro impiegati per garantire la sicurezza sulle piste da sci dei comprensori della Val Venosta. Un’attività costante a tutela, in primis, degli stessi utenti che spesso, con comportamenti irresponsabili ed in palese violazione delle normative vigenti in materia, si pongono in situazioni di potenziale pericolo per la propria e l’altrui incolumità.

A tal proposito, pochi giorni fa, i militari della Stazione Carabinieri di Senales, impiegati in appositi servizi di vigilanza e soccorso sulle piste da sci, hanno elevato due sanzioni amministrative ad altrettanti sciatori che, non curanti dell’apposita segnaletica apposta dal gestore dell’impianto, hanno imboccato una pista chiusa, precisamente la “discesa a valle – pista T2” del rinomato comprensorio “Alpin Arena Senales”, incuranti dei potenziali rischi e pericoli che il loro incauto gesto avrebbe potuto fargli correre. Comportamenti di questo genere, purtroppo abbastanza frequenti, devono essere fermamente perseguiti per garantire la sicurezza di tutti ed evitare tragedie, da questo assunto nasce l’importanza del compito che quotidianamente i Carabinieri sciatori svolgono con impegno e passione.