CARABINIERI – BOLZANO * SICUREZZA: «LOTTA A DEGRADO E REATI PREDATORI NEL CENTRO STORICO, DUE PERSONE DENUNCIATE»

Bolzano: lotta al degrado ed ai reati predatori nel centro storico. Due persone denunciate dai Carabinieri.

A poche ore di distanza l’uno dall’altro, nei giorni scorsi, i militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno denunciato due uomini senza fissa dimora responsabili, rispettivamente, dei reati di “ricettazione” – “violazione del foglio di via obbligatorio” e di “ricettazione”, “detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio” ed “ingresso illegale nel territorio dello Stato”.

Il primo, un 26enne, è stato individuato in via Argentieri e trovato in possesso di una bicicletta rubata ad un turista tedesco che ha chiamato il 112NUE per segnalare quanto patito ed ha fornito tutti gli elementi necessari per dimostrarne la proprietà. Durante i controlli di rito, inoltre, è emerso che il giovane non ha ottemperato ad un “foglio di via obbligatorio dal comune di Bolzano”, motivo per il quale è stato denunciato ed invitato a lasciare il Capoluogo.

Il secondo, invece, un 35enne irregolare sul territorio nazionale, durante il passaggio di una gazzella nei pressi di Piazza Verdi, si dileguava lanciando a terra un involucro. Immediatamente bloccato e dopo aver recuperato l’involucro, scoperto contenere una modica quantità di cocaina, l’uomo è stato accompagnato in caserma per effettuare dei controlli approfonditi: il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di circa 6 grammi fra cocaina ed eroina, già confezionati per lo spaccio, ed una piccola quantità di gioielli da donna per i quali non è stato in grado di giustificarne il possesso.

I Carabinieri di Bolzano proseguiranno con un’intensiva attività di controllo del territorio per garantire maggiori sicurezza e decoro urbano.