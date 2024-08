CARABINIERI – BOLZANO * SICUREZZA: « FURTO AL DISCOUNT TERLANO, TRE STRANIERI DENUNCIATI E REFURTIVA RECUPERATA»

08.19 - venerdì 23 agosto 2024

I Carabinieri di Terlano scoprono un furto consumato al discount: refurtiva recuperata e tre soggetti denunciati.

I Carabinieri della Stazione di Terlano, nell’ambito del quotidiano servizio perlustrativo del territorio della propria giurisdizione, nella mattinata del 22 agosto hanno individuato una macchina sospetta, con targa dell’Europa dell’Est, che compiva diversi passaggi nelle zone del centro di quel comune.

Approfonditi controlli sugli occupanti, tre persone dell’est Europa, due dei quali con precedenti di polizia specifici, sono stati scoperti celare all’interno del bagagliaio, sotto una coperta, dei prodotti alimentari e di altro genere, per i quali, a domanda specifica dei militari, non sono stati in grado di fornire alcuna prova di acquisto.

Successivi accertamenti svolti dai militari operanti permettevano di scoprire che tali prodotti erano stati sottratti furtivamente dal discount “Eurospin” di quel paese e che quei soggetti erano stati visti già il giorno prima dal personale di quell’esercizio commerciale, aggirarsi fra le corsie con atteggiamento sospetto, ma non scoperti rubare. La refurtiva, del valore commerciale di circa 380.00 euro, è stata sequestrata ed immediatamente restituita, integra, all’esercizio commerciale avente diritto.

A termine della procedura di rito, i tre soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di “furto con destrezza”.

L’operato tempestivo e qualificato dei Carabinieri di Terlano si inserisce nel più ampio quadro di prevenzione e repressione dei reati predatori, che vede l’Arma di Bolzano costantemente impegnata nella perlustrazione del territorio del capoluogo e dei comuni limitrofi, garantendo così la sicurezza ed il rispetto della legalità.

Die Carabinieri von Terlan haben einen Diebstahl im Discount-Markt entdeckt: Diebesgut sichergestellt und drei Personen angezeigt.

Die Carabinieri der Station Terlan, während ihres täglichen Streifendienstes, haben am Morgen des 22. Augusts ein verdächtiges Fahrzeug mit einem osteuropäischen Kennzeichen entdeckt, das mehrfach im Zentrum der Gemeinde umherfuhr.

Bei der Kontrolle handelte es sich um drei Personen aus Osteuropa, von denen zwei mit spezifischen polizeilichen Vorstrafen. Im Kofferraum entdeckten die Carabinieri, versteckt unter einer Decke, Lebensmittel und andere Waren. Auf die gezielte Nachfrage der Beamten konnten die Personen keinen Kaufnachweis für die Waren vorlegen.

Nach weiteren Untersuchungen stellten die Carabinieri fest, dass diese Waren heimlich aus dem Discount-Markt “Eurospin” in der Gemeinde entwendet worden waren. Das Personal des Marktes hatte die Personen bereits am Vortag bemerkt, wie sie sich verdächtig zwischen den Regalen bewegten, ohne jedoch beim Diebstahl ertappt zu werden. Das Diebesgut im Handelswert von rund 380,00 Euro wurde beschlagnahmt und dem berechtigten Geschäft unversehrt zurückgegeben.

Nach Abschluss der Formalitäten, wurden die drei Personen wegen des Verbrechens des „Diebstahls mit Geschicklichkeit“ in Freiheit der Justizbehörde angezeigt.

Das schnelle und qualifizierte Eingreifen der Carabinieri von Terlan fügt sich in den größeren Rahmen der Prävention und Bekämpfung von Eigentumsdelikten ein, wobei die Carabinieri von Bozen stets engagiert das Gebiet der Landeshauptstadt und der umliegenden Gemeinden überwachen und so für Sicherheit und die Einhaltung der Gesetze sorgen.