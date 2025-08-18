CARABINIERI – BOLZANO * SESTO PUSTERIA: «CANTIERI, 10 IMPRESE SANZIONATE PER GRAVI VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA»

10.07 - lunedì 18 agosto 2025

Sicurezza sul lavoro ancora troppo spesso trascurata nei cantieri edili. È quanto emerso dai controlli effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Sesto Pusteria, che hanno passato al setaccio due cantieri attivi nella zona, riscontrando gravi irregolarità.

A finire nel mirino dei militari sono state dieci imprese, i cui legali rappresentanti sono stati sanzionati per violazioni al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i controlli hanno evidenziato l’assenza di dispositivi di protezione individuale tra gli operai e la mancata adozione di misure adeguate per prevenire cadute dall’alto – uno dei rischi più gravi in ambito edile.

Le infrazioni riscontrate violano gli articoli 19 e 20 del decreto, che impongono ai datori di lavoro e ai lavoratori l’obbligo di garantire e rispettare le condizioni minime di sicurezza nei cantieri. Le ditte coinvolte sono state segnalate alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.

I Carabinieri, da sempre impegnati nella tutela della sicurezza dei cittadini, ricordano che la prevenzione è il primo strumento per evitare infortuni, spesso anche gravi o mortali. Le norme esistono per proteggere chi lavora: ignorarle significa mettere a rischio la vita.