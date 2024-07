CARABINIERI – BOLZANO * SARENTINO – OPERAZIONE ANTIDROGA: «SCOPERTA SERRA DOMESTICA DI MARIJUANA, DENUNCIATO UN SOGGETTO»

08.09 - mercoledì 24 luglio 2024

In una tranquilla località turistica, nota per i suoi paesaggi incantevoli e la sua serenità, i Carabinieri della Stazione di Sarentino hanno portato a termine una significativa operazione antidroga, svelando un lato nascosto e inaspettato. L’operazione ha avuto luogo in un maso della zona, dove una minuziosa perquisizione ha permesso di scoprire un laboratorio per la coltivazione di marijuana.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto piante di marijuana di diverse dimensioni, occultate con cura all’interno di armadi riscaldati da lampade speciali. In particolare, sono stati sequestrati:

• 2 lampade a neon di piccole dimensioni

• 8 lampade a neon di grandi dimensioni

• 1 cavo di alimentazione

• 21 piantine di marijuana di grandi dimensioni (circa 1 metro)

• 13 piantine di marijuana di medie dimensioni (tra i 20 e i 50 cm)

• 55 piantine di marijuana di piccole dimensioni (tra i 5 e i 10 cm)

• 2 barattoli contenenti sostanza vegetale presumibilmente marijuana (uno contenente circa 4 gr. e l’altro circa 12 gr.)

• 1 barattolo contenente circa 29 gr. di semi presumibilmente di marijuana

La Procura ha disposto il sequestro delle piante e di tutta la sostanza rinvenuta, oltre al sequestro dell’impianto di illuminazione della serra. Il soggetto coinvolto è stato deferito a piede libero ai sensi dell’Art. 73, Comma 1, del D.P.R. 309/1990.

Nella stessa settimana, i Carabinieri di Bolzano hanno ottenuto altri successi nella lotta contro il consumo e lo spaccio di droga. Il 22 luglio 2024, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti in via Laurin, un minorenne è stato trovato in possesso di 22,57 grammi di hashish, suddivisi in un involucro di cellophane. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e la sostanza è stata sequestrata per analisi e successivo deposito presso l’ufficio corpi di reato.

Inoltre, nella tarda serata del 21 luglio 2024, un altro minorenne si è presentato spontaneamente in caserma, dichiarando di aver spacciato sostanza stupefacente e consegnando uno spinello e altri materiali correlati. Questo gesto di pentimento è stato visto come una conseguenza positiva delle numerose attività di sensibilizzazione svolte dai Carabinieri nelle scuole, nell’ambito della campagna “Cultura della Legalità”.

Il Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, ha dichiarato: “Queste operazioni sono il frutto di un costante impegno e di una meticolosa attività investigativa da parte dei nostri militari. La lotta contro il traffico e l’uso di sostanze stupefacenti è una priorità per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più giovani.

Continueremo a lavorare con determinazione per contrastare questo fenomeno e per assicurare che i responsabili siano portati davanti alla giustizia”. I Carabinieri di Bolzano ribadiscono il loro impegno nella lotta contro il traffico di droga, rassicurando i cittadini che ogni sforzo sarà fatto per mantenere la comunità sicura e protetta.