CARABINIERI – BOLZANO * SAN CANDIDO: «TRUFFA ON-LINE AI DANNI DI UN RESIDENTE IN ALTA PUSTERIA, DUE PERSONE DENUNCIATE»

09.41 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Villabassa hanno concluso un’indagine che ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da un cittadino del posto. L’uomo era stato vittima di una truffa online, dopo aver acquistato attrezzatura edile tramite internet che, nonostante il pagamento effettuato di euro 380, non gli è mai stata consegnata.

Attraverso gli accertamenti svolti, è stato possibile identificare due persone residenti nel Sud Italia, che sono state denunciate in stato di libertà per il reato di truffa in concorso.

La vicenda si inserisce purtroppo in un fenomeno sempre più diffuso: le truffe online, soprattutto tramite compravendite fittizie, colpiscono cittadini di ogni età e provenienza.

L’Arma coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini a prestare la massima attenzione quando si effettuano acquisti su internet: è sempre importante accertarsi dell’identità del venditore, diffidare di offerte troppo vantaggiose, usare metodi di pagamento tracciabili e non condividere mai informazioni personali o bancarie con sconosciuti. In caso di dubbi o sospetti, è fondamentale rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine, che sono sempre disponibili per offrire supporto e tutela.