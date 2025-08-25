CARABINIERI – BOLZANO * S. CANDIDO: «TRUFFA CASA VACANZE, GIOVANE MILANESE DENUNCIATO DOPO AVER INCASSATO 2.700 EURO SENZA FORNIRE L’ALLOGGIO»

10.12 - lunedì 25 agosto 2025

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Candido hanno denunciato un giovane residente a Milano, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di alcuni cittadini romani.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe pubblicato un annuncio online per l’affitto di una casa vacanze mai esistita, incassando la somma di euro 2.700,00 senza fornire alcun alloggio. La vicenda è emersa a seguito delle denunce presentate dalle vittime e degli accertamenti svolti dai Carabinieri, che hanno permesso di risalire al presunto autore del raggiro.

Il Comandante della Stazione, Mar. Magg. Mauro Antonio Margarito, ha colto l’occasione per rivolgere un invito alla prudenza. «Quando si cercano case vacanze online – ha spiegato – è bene diffidare di offerte troppo allettanti rispetto ai prezzi medi e verificare sempre che l’immobile esista davvero e sia realmente disponibile. È consigliabile utilizzare solo piattaforme affidabili e che garantiscano sistemi di pagamento tracciabili. Inoltre non bisogna mai inviare denaro in anticipo senza avere la certezza dell’identità del locatore».

L’Arma coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini, in caso di dubbi, a rivolgersi senza esitazione ai Carabinieri, sia per chiedere un consiglio su come tutelarsi, sia per segnalare eventuali situazioni sospette.