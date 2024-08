CARABINIERI – BOLZANO * «RAFFORZATI I CONTROLLI IN VIA ALTO ADIGE, DENUNCIATA UNA PERSONA PER RICETTAZIONE»

08.32 - sabato 3 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In risposta alle numerose segnalazioni riguardanti degrado e attività illecite in Via Alto Adige e nelle aree limitrofe, il Comando Compagnia Carabinieri di Bolzano ha intensificato in modo significativo la propria presenza e i controlli. Questi interventi, che includono un aumento sensibile dei servizi appiedati e delle operazioni ad alto impatto, sono volti a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Nella tarda serata del 1° agosto 2024, un’operazione di controllo del territorio in Piazza Verdi aveva portato all’arresto di un individuo sospettato di spaccio di sostanze stupefacenti.

La sera del 2 agosto, i controlli nell’area di Via Alto Adige sono proseguiti con ulteriori successi operativi. Nel pomeriggio, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un individuo per ricettazione. Durante un controllo in Piazza Verdi, sono stati trovati in suo possesso numerosi capi di abbigliamento, successivamente identificati come merce rubata da un supermercato locale. La merce è stata sequestrata e custodita presso il comando in attesa di ulteriori accertamenti.

Nella notte del 2 agosto, durante un servizio coordinato di controllo del territorio, i militari della Stazione Carabinieri di Nova Ponente hanno deferito un altro individuo in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’uomo, fermato in Via Alto Adige, risultava avere a proprio carico un “Daspo Urbano” che gli vietava di transitare nella citata via. Le autorità competenti sono state informate e proseguiranno con le indagini.

Il Tenente Colonnello Stefano Esposito Vangone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, ha dichiarato: «La sicurezza e il decoro delle nostre strade sono una priorità assoluta. Stiamo intensificando i controlli e continueremo a vigilare con attenzione per prevenire e contrastare ogni forma di criminalità. Non abbasseremo mai la guardia: il nostro impegno è costante e la nostra determinazione è massima. Bolzano deve essere un luogo sicuro e accogliente per tutti. Ribadisco che non esistono zone franche: i nostri controlli proseguiranno senza sosta per rendere Bolzano più sicura. La nostra professionalità e dedizione sono al servizio della comunità, e continueremo a lavorare senza tregua per combattere ogni attività illecita.»

L’operato dei Carabinieri di Bolzano rappresenta un esempio tangibile di dedizione e professionalità al servizio della comunità. Questi interventi dimostrano la fermezza e l’efficacia con cui l’Arma dei Carabinieri contrasta le attività illecite, assicurando la serenità e la sicurezza dei cittadini.